Banderas geniet met Nederlandse liefde op de dansvloer

Op beeld is te zien hoe Banderas zijn vriendin Nicole, gehuld in een zilver glitterjurkje met bijpassende pumps, op de dansvloer leidt. Opvallend is de look van de Spaanse acteur. Hij heeft gekozen voor een chic zwart pak, maar zijn volledig kale hoofd valt meer op. Dat heeft alles te maken met zijn rol in de serie.



De acteur vertolkt in de gloednieuwe serie de rol van Picasso. Het toeval wil dat Banderas net als Picasso uit Malaga komt. 22 april is de eerste aflevering van Genius: Picasso in Nederland te zien op National Geographic.