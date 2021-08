Barbara Karel: Ziggo Sport spreek ik liever ‘s ochtends in, dan is mijn stem lekker stoer

Een tijdje terug hoorde Barbara Karel (45) op de radio iets langskomen en daarvan sloeg ze aan het twijfelen. Was dat háár stem? Voor die opdrachtgever had ze wel eens iets ingesproken, maar dat moet dan even op de plank hebben gelegen. ,,Meestal spreek ik iets in en dan wordt dat een jaar gebruikt, en dan komt er weer iets ‘vers’. Maar met dit bleek dat niet het geval. Ik ben thuis in mijn administratie gaan zoeken en ja, het was inderdaad mijn stem.”