Barbie: Ik ben misbruikt door RTL, Warner Bros en manager Jake

De Jong, die sinds dinsdagavond weer met een nieuwe soap Samantha & Michael Scheiden Ermee Uit op televisie is, doet haar verhaal in Story en heeft na het lezen ‘geen spijt van haar uitspraken’. ,,Ik sta daar helemaal achter. Ze kunnen allemaal door de stront zakken”, zegt ze tegen deze site.

De Haagse voelde zich, zo zegt ze, ‘net een pop’. ,,Ik zeg wat ik denk. Dat hebben RTL en Warner Bros aan zichzelf te danken. Dan hadden ze me al die jaren niet zo moeten misbruiken. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een ‘hysterische Barbie’, dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een ‘vrolijke Barbie’ wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten kappen”, aldus De Jong die geen goed woord over heeft voor RTL en Warner Bros. ,,Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden.” Van de huidige soapreeks heeft ze spijt. ,,Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat negentig procent in scene is gezet, of gemanipuleerd.”

De Jong stopt met televisiewerk. ,Ik wil niks meer met die nepwereld te maken hebben. Mijn leven is een ravage. Alsof er een tsunami overheen is geweest. Ik ben het overzicht volledig kwijt”, aldus de Haagse die sinds kort in de bijstand zit. ,,Met hulp van de Sociale Dienst probeer ik mijn leven op orde te krijgen.”

Samantha de Jong brak in 2010 door met Oh Oh Cherso, een realitysoap waarin een Haagse groep jongeren vakantie vierde in Griekenland. Barbie ontpopte zich, met verschillende realityprogramma’s, tot een kijkcijferkanon van RTL5 met een gemiddeld aantal kijkers van 675.000. Dat deed ze aan de hand van manager Jake Hampel, jarenlang haar steun en toeverlaat. Hampel krijgt er nu ook van langs. ,,Jake bazuinde overal rond dat het een kwestie van tijd zou zijn dat Michael bij me terug zou komen. Toen mijn relatie doorging met Rolf heeft Jake me teruggepakt door boekingen stop te zetten, terwijl Michael zijn zakken bleef vullen. Hij komt er nooit meer in”, stelt ze.

Reactie manager

In een reactie zegt Hampel dat de kijker ‘aan het einde van de serie z'n oordeel kan geven'. ,,Maar van manipulatie is nimmer sprake geweest. Niemand heeft haar bevolen te trouwen, een gezin te stichten, vier keer te verhuizen en vervolgens te scheiden. Zender en producent hebben grote zorg aan de programma's besteed en persoonlijk heb ik meer energie in Samantha gestoken dan een manager betaamt.”



,,Het beschimpen”, vervolgt Hampel, ,,neem ik voor lief, want ik weet dat ze bijzonder geëmotioneerd is. Vorig jaar rond deze tijd was ik een ‘oplichter’ om vervolgens dit jaar via social media weer op handen gedragen te worden. Ik zie dit als een natuurverschijnsel: je hebt Irma, Harvey en deze orkaan heet ‘Jake’. In het belang van de kids heb ik geprobeerd hun huwelijk te redden maar beloften zal ik nooit doen. Alles is in het werk gesteld om haar solistisch aan de slag te krijgen, maar daar zijn eigen initiatief, energie en wilskracht voor nodig.”



RTL en Warner zijn verbaasd. In een gezamenlijke verklaring stellen zij: ,,De uitspraken van Samantha komen voor ons uit de lucht vallen. Ondanks dat wij nauw contact met haar, Michael en haar familie hebben, heeft Samantha nooit eerder dit soort gevoelens met ons gedeeld. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst en vinden het belangrijk om zo snel mogelijk met Samantha zelf in gesprek te gaan. We horen graag wat haar dwars zit zodat we kunnen onderzoeken of we daar iets aan kunnen doen. Dat is ons eerste belang en wij gaan verder niet inhoudelijk in op het interview.''