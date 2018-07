Barbie krijgt emotionele felicitatie op verjaardag

Kliniek

Afgelopen dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Samantha uit het raam van haar huis zou zijn gesprongen. Vooralsnog is er niet duidelijk wat er daadwerkelijk is gebeurd. Wel heeft haar tijdelijke zegsman, Michael Klein, laten weten dat Barbie momenteel in een kliniek verblijft. ,,,Ze verblijft daar voor haar rust." Het gaat volgens hem om een instelling voor mensen met psychische problemen. ,,Ze wordt dus niet behandeld voor drank- of drugproblemen."



Opvallend is dat haar vriend en zanger Jeffrey van de Meer uitspraak heeft gedaan over de toedracht van haar psychose. Barbie zou gedrogeerd zijn door twee onbekende mannen. ,,Onderzoek in de afkickkliniek waar ze nu zit, heeft aangetoond dat er een verdovend middel in haar bloed zat", liet hij gisteren weten.