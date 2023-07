Barbie ook in Nederland best bezochte film van het weekend

De film Barbie is ook in Nederland de best bezochte film van het afgelopen weekend geworden. Distributeur Warner Bros. laat maandag weten dat de film inclusief voorpremières inmiddels is bezocht door bijna 297.000 mensen.

Barbie beleefde met het bezoekersaantal de beste start van een film in 2023. Het haalt Supermario in, dat eerder op 290.832 bezoekers in het eerste weekend na de première uitkwam. De film van regisseur Greta Gerwig over de beroemde tienerpop trok volgens Warner 8 procent meer bezoekers dan de nummer 2, het Amerikaans-Britse Oppenheimer.

,,Barbie overtreft al onze verwachtingen. Het is fijn om te zien dat deze feelgoodfilm zo massaal wordt omarmd, zowel door het publiek als de bioscopen en filmtheaters”, aldus Warner Bros. in een reactie. ,,Om in Barbie-termen te spreken: Best day ever!”

Zondag werd al bekend dat Barbie in de Verenigde Staten in de eerste dagen al zo’n 155 miljoen dollar had opgeleverd. Met dat bedrag heeft Barbie het meeste geld ooit binnengehaald in een openingsweekend van alle films met een vrouwelijke hoofdrol, aldus The Hollywood Reporter.

Volledig scherm Barbie © AP

