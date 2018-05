Barbie verwijdert rimpels van dochter en Filemon waant zich stamhoofd

Deel in Eindhoven opgenomen film Redbad al aan veertien landen verkocht

De rechten van de film Redbad van regisseur Roel Reiné zijn al aan veertien landen verkocht. Het historische epos, dat pas eind juni in de Nederlandse bioscopen te zien is, werd op het festival van Cannes onder meer aangekocht door distributeurs in het Verenigd Koninkrijk en voormalig Joegoslavië. De film werd voor een deel opgenomen in Eindhoven.