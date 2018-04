Barbies ex-manager Big Jake mogelijk terug op tv

Big Jake wentelde zich vandaag weer in de schijnwerpers. De Hagenaar scheurde op een roze scooter door de straten van Apeldoorn. Bij Womaniser sexshop snorden de camera’s richting Jake bij wie Michael van der Plas, de ex van Barbie, achterop zat. Na Apeldoorn volgt de gang richting Oss voor een bingo. ,,We zijn bezig met de derde pilot. Of er een leven is na Barbie, vroeg een formatbedenker me. Nou, ja dus. Dit is een inkijkje in het leven van een manager. Met al zijn dagelijkse beslommeringen”, laat Hampel weten.

De Hagenaar, die een beveiligingsbedrijf runt, was jarenlang de vaste manager van Samantha de Jong. Vorig maand verbrak hij alle banden met de Haagse die in een diep dal was gekomen. Ze werd bekend door de realityserie Oh Oh Cherso, waarin een groep Haagse jongeren in Griekenland werden gevolgd door de camera’s. In de nieuwe realitysoap zet Hampel een aantal weer in de spotlights: Tony ‘Sterretje’ Wyczynski, Joey ‘Matsoe Matsoe’ Spaan, Michael van der Plas en Ricardo Banel.

Volledig scherm Michael van der Plas © Privefoto