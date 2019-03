Barney en Silvia woonden tot een week geleden nog samen

Luke Perry zou komende zomer trouwen

20:36 De vorige week overleden Luke Perry was van plan deze zomer in het huwelijksbootje te stappen. De Beverly Hills, 90210-acteur en zijn verloofde Wendy Madison Bauer hadden de datum al geprikt, zo blijkt uit een save the date-kaart die in handen is van TMZ. Op 17 augustus zou de grote dag zijn.