Bas Smit laat dochter (8) zijn haar knippen tijdens livestream: ‘Klamme handjes’

Nu alle scholen gesloten zijn, is het voor sommige ouders een flinke klus om de kinderen in en rondom het huis te blijven vermaken. Hoewel Bas Smit en zijn vrouw Nicolette van Dam al meerdere slaapfeestjes in de woonkamer hebben gehouden en de kinderen in de tuin aan het werk hebben gezet, bleef er toch één ding bij dochter Lola kriebelen: ze wilde ontzettend graag het haar van haar vader knippen. En dus besloot Smit kappersgerei te bestellen en een afspraak bij Lola in te plannen.



Smit, die op Instagram bijna 500.000 volgers heeft, besloot zijn fans mee te laten genieten van de knipbeurt en liet Nicolette het spektakel live filmen. ,,We gaan beginnen. Het is één uur. Bloedje spannend’’, opende Smit de video. ,,Er is hier stress in de tent, maar het is echt nodig.”



Dochter Lola, die via YouTube het kappersvak heeft ‘geleerd’, begon ondertussen met de voorbereidingen. Banen maken, klemmen in Smits haar doen, kappersscharen verzamelen en het haar van haar vader fatsoeneren om goed te kunnen knippen: Lola dacht aan álles. ,,Wat heb jij rare kruinen!’’, concludeerde Van Dam, die vervolgens mededeelde dat de livestream al 21.000 kijkers had. ,,Nee, hou op!’’, riep Smit het uit.