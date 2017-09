Bas Smit test iPhone X en Lisa Lois verknalt haarkleur

Mooi roze...

'Oi'. Veel meer heeft singer-songwriter Lisa Lois niet uit te brengen bij haar nieuwste haarkleurtje. Lisa ging van blond-bruin naar bruin-rood-roze. Gelukkig gaat het om een wash out en heeft de zangeres na een paar keer wassen haar kleur terug.

Oi.. 😳 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Sep 2017 om 2:42 PDT

Doen? Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 23:47 PDT

Wensen ik dat ik een bovenlip had. Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 5:55 PDT

Carlo: Pff, moet ik weer huilen

Carlo Boszhard houdt het niet droog nadat hij door zijn partner Herald wordt overladen met mooie woorden. De twee zijn vanavond te zien in Linda de Mols Story of My Life, waarin ze 30 en vervolgens 60 jaar ouder worden geschminkt.

@carloboszhard wordt emotioneel na lieve woorden van zijn Herald.❤️ #vanavond #20.30uur #thestoryofmylife #tsoml #lindademol #carloboszhard #Herald Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Sep 2017 om 4:36 PDT

Paris poseert

De steenrijke socialite Paris Hilton heeft er naar eigen zeggen een epische avond opzitten. De stylist van de slanke blondine koos voor een sexy zwarte doorschijnende creatie waarin Paris schitterde tijdens een show van de Fashion Week in hartje New York. Eenmaal thuis relaxte Paris met haar chihuahua Diamond Baby.

Rocking @TheBlondsNYC!💃🏼 Their runway show was epic tonight!💯So many amazing pieces in the new collection! 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 23:41 PDT

Cuddling at home in #NYC with my lil @DiamondBabyX. 😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 21:45 PDT

Schattige stappertjes voor Monte

Carice van Houten overlaadt haar instagramvolgers sinds de geboorte van zoontje Monte met foto's van zijn outfits. Het ventje vierde vorige maand zijn eerste verjaardag en probeert voorzichtig zijn eerste stapjes te zetten. ,,We komen er wel'', concludeert zijn wereldberoemde moeder bij zijn schoentjes met streepjesmotief.

Getting there 👶🏼🚶🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 23:41 PDT

Superolcay stopt

Modegoeroe Olcay Golsen is een van de BN'ers die meedoet aan Stoptober, de maand waarin massaal een poging wordt gedaan te stoppen met roken. Olcay grijpt al 25 jaar na een sigaret en hoopt dat ze haar slechte gewoonte kan afleren.

After 25 long years of 🚬 i finally decided to quit 🚭 #Stoptober #Ican #Iwill #Ido #badhabits don't die easy but I am committed Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 14:22 PDT

Matchende jasjes

Nicolette Kluijver trok de knalgele regenjasjes van haar peuters uit de kast toen ze naar buiten keek. De eerste herfststorm van dit jaar is een feit en dus is het 'dresscode' geel voor de 3-jarige Ana-Sofia en Jesse.

Dress-Code geel! ⛈ Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 23:23 PDT

iPhone X in huize Smit-Van Dam

Bas Smit, de eega van presentatrice Nicolette van Dam, kan niet meer stoppen met lachen nu hij de allernieuwste iPhone in handen heeft. Bas en zijn vriend Steve kregen op een of andere manier het peperdure ding in handen en zijn begonnen aan een grondige test. ,,Hij ligt lekker in de hand'', concludeert de vastgoedondernemer over zijn eerste bevindingen.

Steve kan bijna niet meer stoppen met giechelen, maar wij testen al lekker de nieuwe iPhone X 💃🤳🏻😂 #iphoneX Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 13:30 PDT

Kim Holland: Storm in een glas water?