Basja bereidt beginnende artiesten voor op liveoptredens: ‘Verdient groter publiek’

Video Kasteel Achel is eindstati­on voor vakantie­par­ken­mag­naat Gillis: ‘Maar mijn gat is nog niet gegraven hoor’

ACHEL - Multimiljonair Peter Gillis blijft de rest van zijn leven in België wonen. Hij leidt rond in wat hij zijn ‘eindstation’noemt, het pas verworven kasteel in het Belgische Achel. In twee jaar wordt het grondig opgeknapt en daarna trekt hij er met partner Nicol en haar vier kinderen in.

24 december