Basketballende zoon Anouk vertrekt naar Amerika

Maar de 42-jarige rockchick is bovenal trots. Want Benjahmin is volgens haar een dromenjager en wordt een 'NBA young boy'. NBA staat voor National Basketball Association: de organisator van de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld en één van de vier grote sportliga's in Noord-Amerika.



Benjahmin traint bij All Day Athletes. In een kort filmpje van de organisatie die jonge talenten op weg helpt, is te zien hoe Anouks oudste kind zich voorbereidt op zijn Amerikaanse avontuur. ,,Je moet hard werken, discipline hebben en constant de goede keuzes maken. Maar met een beetje hulp en begeleiding, is elke droom te realiseren. Het zou zomaar kunnen dat je een volgende generatie inspireert'', luidt de uitleg van All Day Athletes.