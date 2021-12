Bassist van hiphopband The Roots op 62-jarige leeftijd overleden

‘Met pijn in ons hart nemen we afscheid van onze broer Leonard Nelson Hubbard’, meldt The Roots op Instagram. ‘Moge je heengaan rust brengen bij je familie, vrienden, fans en bij iedereen die van je hield. Rust in melodie, Hub.’

The Roots werd opgericht in 1987 in Philadelphia. De band bracht een debuutalbum uit in 1993, genaamd Organix. In 2003 werd The Roots benoemd tot een van de twintig ‘beste liveacts wereldwijd’ door muziekblad Rolling Stone. The Roots is ook de huisband geweest van de NBC’s The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en later van Late Night with Jimmy Fallon.