BBC bestookt met klachten na zoenscène tussen meisjes in kindershow

De scène was afgelopen maand te zien in The Next Step, een Canadese jeugdserie die in Engeland wordt uitgezonden door de kinderafdeling van de BBC. In de show bloeit een romance op tussen personages Jude en Cleo, gespeeld door Molly Saunders (18) en Dani Verayo (19).



De uit het leven gegrepen scène werd volgens lokale media vol lof ontvangen op sociale media. Zelfs het Britse equivalent van het Jeugdjournaal berichtte erover, sprekend van ‘een grote stap’. ‘The Next Step erkent hoe belangrijk het is om alle soorten relaties te laten zien’, aldus de website.



Niet alle kijkers dachten daar zo over. De BBC ontving meerdere klachten, volgens Metro UK zelfs meer dan honderd. De omroep kan zich er niet in vinden. ‘Het is een belangrijk deel van onze missie om ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig en thuis voelt bij ons en kan zijn wie hij of zij wil zijn’, aldus de BBC. De serie weerspiegelde het leven van de lhbti+-gemeenschap volgens de makers te weinig en dus was de kus alleen maar welkom.