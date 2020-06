BBC krabbelt al terug: omstreden aflevering Fawlty Towers komt weer online

De inmiddels beruchte ‘Don’t mention the war’-aflevering van sitcom Fawlty Towers , die eerder deze week nog offline werd gehaald vanwege ‘racistische uitlatingen’, zal binnenkort weer te bekijken zijn. Dat maakt UKTV, de Britse streamingdienst in handen van de BBC, bekend in een verklaring. Het verwijderen van de bewuste episode lokte heel wat reacties uit, met onder meer hoofdrolspeler John Cleese die zijn ongenoegen liet blijken.

De beroering die is ontstaan over de ‘racistische’ aflevering van Fawlty Towers is UKTV en moederbedrijf BBC niet ontgaan. In een verklaring laten ze weten dat de uitzending ‘de komende dagen’ zal terugkeren naar de streamingdienst. Al zullen ze de kijkers voortaan wel waarschuwen voor ‘potentieel aanstootgevende inhoud en taal’.

Zo zal er duidende informatie in beeld komen en zal de aflevering voorzien worden van de nodige waarschuwingen en context. ,,We bieden kijkers nu al begeleiding bij enkele van onze klassieke komedietitels, maar we erkennen dat er meer contextuele informatie nodig kan zijn voor de komedies uit ons archief”, klinkt het. ,,We zullen dus extra waarschuwingen aan het begin van programma’s toevoegen om te wijzen op potentieel aanstootgevende inhoud en taal. We zullen Fawlty Towers herstellen zodra die extra begeleiding is toegevoegd, wat naar verwachting de komende dagen zal gebeuren. We zullen blijven kijken naar de inhoud die we aanbieden, zoals we dat altijd hebben gedaan.”

(lees verder onder de tweet)

Vrijdag gaf de streamingdienst nog toe dat er in de aflevering sprake is van racisme. Majoor Gowen, een vaste gast in het hotel, gebruikt namelijk racistische taal zoals ‘niggers’ in een anekdote over het West-Indische cricketteam. Veel zenders knipten die passage eerder al uit de aflevering - de BBC deed hetzelfde tijdens een herhaling in 2013 - maar op verschillende streamingdiensten zoals Netflix kan de volledige versie nog bekeken worden. De andere elf afleveringen van Fawlty Towers bleven nog wel online staan.

Alles over het verwijderen van series of films met mogelijk racistische denkbeelden erin, hoor je in de nieuwste aflevering van Bingewatchers:

“Domme beslissing”