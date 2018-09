BBC-presentatrice Rachael Bland (40) overleden

In november 2016 kreeg Bland de diagnose, waarna ze haar luisteraars deelgenoot maakte van de strijd tegen de ziekte in haar eigen podcast, waarmee ze vele prijzen won. In mei dit jaar kreeg ze te horen dat de kanker niet meer te genezen viel, maandag kreeg ze het nieuws dat ze nog maar kort te leven had.

Rachaels echtgenoot Steve maakte haar overlijden bekend op Twitter: ,,Onze mooie, moedige Rachael is vanochtend vredig overleden, omringd door haar naaste familie. We zijn kapot, maar ze zou willen dat ik iedereen bedankte die geïnteresseerd was in haar verhaal of steunbetuigingen stuurde."