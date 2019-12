‘Beatrice bang dat huwelijk in teken staat van prins Andrew-schandaal’

Blue Man Group keert in 2020 terug naar Nederland

9:49 De Blue Man Group keert in mei 2020 wegens succes terug naar Nederland. De wereldberoemde blauwe performers geven acht shows in de nieuwe entertainmenthal Mainstage in Den Bosch. De shows vinden plaats in het hemelvaartsweekend, van 20 tot en met 24 mei 2020, maakte het theater vandaag bekend.