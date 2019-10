Beau: Ik heb het gevoel dat ik op de goede weg ben

Hoe komt het dat je de daklozen niet los kunt laten?

Beau van Erven Dorens: ,,Het blijft zo boeiend. Dit gaat verder dan televisie maken. Hier kun je met enige hulp al zó veel bereiken. Het is superfijn iemand op te kunnen pakken, te helpen en het leven weer op de rails te krijgen. Vergis je niet, het daklozenprobleem in Nederland wordt alleen maar groter.’’



Bij het Amsterdam en Rotterdam Project bood je een pinpas, nu een heel huis. Toe maar.

,,Een dak boven het hoofd verlost hen van het grootste probleem. Het is bewezen dat je dan meteen dertig procent slimmer wordt. Je bent veilig, in staat te slapen en hoeft niet de hele dag op zoek naar eten of een plek voor de nacht. Er ontstaat ruimte voor de vraag: hoe krijg ik mijn leven weer op orde?”



En hoe gebeurt dat?

,,Er is een reden geweest waarom zij op straat kwamen. Bij sommigen is dat pech, anderen hebben zichzelf in de nesten gewerkt. Bij bijvoorbeeld Rigo ging zijn relatie over. Hij kreeg een burn-out en had andere geestelijke problemen. In Nederland moet je maar hopen dat je goed geholpen wordt.’’



Dus geef je ze een huis?

,,In eerste instantie, maar zij moeten dat zelf betalen, hoor. En ze kúnnen dat ook. Zij hadden dat voorheen zo slecht voor zichzelf geregeld dat ze geïsoleerd kwamen te zitten. Iedere Nederlander heeft recht op een uitkering, op subsidies. Wij gaan daarin helpen. Je hebt te maken met een enorme hokjesmaatschappij. Een hokje voor een uitkering, voor een woning, voor schulden, voor zorg en verzekeringen, noem maar op. Dus moet je de weg kennen. Ik noem dat bemoeizorg. Vergis je daarnaast ook niet in het sociale contact dat vaak weer opgebouwd moet worden.”