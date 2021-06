Beau laat zich live in eigen talkshow vaccineren

Update/video Beau schiet uit zijn slof tegen evangelist Florens van der Spek: ‘Ik ben er helemaal klaar mee’

1 juni Beau van Erven Dorens is gisteravond in zijn talkshow flink uitgevallen tegen evangelist Florens van der Spek die aanwezig was om uit te leggen waarom hij niet gevaccineerd wil worden. Toen het Van Erven Dorens niet meer lukte om Van der Spek te onderbreken, schoot hij uit zijn slof. ,,Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond een keer houden”, zei de presentator zichtbaar geïrriteerd. Inmiddels heeft Van Erven Dorens excuses gemaakt.