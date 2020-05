Beau meldt zich op strijdtoneel: laat Op1 achter zich

Beau keerde vorige week terug met zijn talkshow op RTL 4, nadat Eva Jinek vijf maanden te zien was geweest. In zijn eerste week noteerde hij al mooie kijkcijfers, maar deze week boekte hij record na record. Opvallend omdat hij er juist vanuit ging dat hij minder zou scoren dat zijn collega. Maandagavond knalde hij voor het eerst door de grens van de één miljoen kijkers en woensdagavond deed hij het nog eens over. De presentator verbrak daarmee niet alleen het kijkcijferrecord van Eva Jinek, maar zat daarmee ook Op1 op de hielen.



Gisteravond schoven onder meer presentator Jort Kelder, theater- en musicalproducent Albert Verlinde en radio- en televisiepresentator Mart Smeets aan bij Beau. Zo sprak Verlinde sprak over de toekomst van de theaterwereld in tijden van de coronacrisis en deelde Jort Kelder zijn visie over de groei van de economie.



Beau zal vanochtend met een glimlach op zijn gezicht de kijkcijfers hebben bekeken, want voor de eerste keer dit seizoen heeft hij nu ook concurrenten op Op1 verslagen. De presentator trok 74.000 kijkers meer dan de NPO-talkshow en eindigde daarmee op de achtste plek in de top 25 van best bekeken programma’s. Op1 heeft de tiende plek behaald. Mooi meegenomen voor Van Erven Dorens is kijkcijferkanon The Voice of Holland als inleidend programma. Daar keken gisteren ruim 1,2 miljoen mensen naar.