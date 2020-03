Beau over nieuwe zender IedereenLive: ‘Kom maar op met je mooie verhalen’

Vandaag gaat een nieuwe onlineomroep van start: de zender IedereenLive biedt verhalen over de omgang met de coronacrisis met, BN’er of niet, iedereen die thuiszit. ,,Kom maar op met je verhalen”, laat Beau van Erven Dorens weten. De presentator van RTL is één van de deelnemende hosts.

Verder praten onder anderen Alexander Klöpping, Romana Vrede, Aldith Hunkar, Stefano Keizers, Johan Fretz, Thomas van Luyn, Nazmiye Oral en Roel Maalderink vanachter hun laptop. IedereenLive is een initiatief van presentator Martijn de Greve en programmamaker John de Zwart. ,,In deze crisistijd zit iedereen thuis, wat soms enezaam of eentonig kan zijn. Met IedereenLive brengen we al onze woonkamers met elkaar in verbinding”, aldus De Zwart.

Bij IedereenLive is heel Nederland zowel gast als publiek. De onderwerpen kunnen variëren van odes of liederen aan grootouders of opruimskills, aldus de initiatiefnemers. De Greve: ,,We starten dit voor alle Nederlanders die een ervaring willen delen, een vraag hebben, die achter hun voordeur de mooiste muziek willen maken. Iets bijzonders in de wijk opzetten of even willen verzuchten hoe zat ze hun huisgenoten zijn.”

Er wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur uitgezonden via YouTube, Facebook, Twitter en Salto. Ziggo en KPN hebben ook interesse getoond om mogelijk een kanaal in hun pakket vrij te maken. Vandaag ligt de presentatie in handen van Beau van Erven Dorens, Nazmiye Oral en Stefano Keizers.