Beau Schneider krijgt rol in musical Soldaat van Oranje

Britney Spears kritisch over nieuwe documentai­re

28 september De reactie van Britney Spears op de nieuwe documentaire over haar strijd tegen haar vader heeft vraagtekens gezet bij haar fans. De zangeres liet haar volgers maandag in eerste instantie op Instagram weten dat wat zij te horen krijgen in Controlling Britney Spears niet waar is. Later verwijderde ze die bewering echter uit haar reactie.