Beau van Erven Dorens praat met RTL over late night-show

Beau van Erven Dorens (48) is met RTL in gesprek over een programma op de late avond. De plannen zijn nog niet concreet, maar de Five Days Inside -presentator toont zich enthousiast, zo laat hij weten aan Qmusic.

,,We zijn in gesprek’’, vertrouwt Van Erven Dorens ochtend-dj's Mattie Valk en Marieke Elsinga kort toe. ,,Je ziet dat ik aan het glimlachen ben.’’

Lees ook Play PREMIUM RTL Late Night en Twan Huys was gedoemd te mislukken Lees meer

Beau zegt de programma's die hij momenteel maakt ‘niet te willen opgeven'. Zo is het tweede seizoen van Five Days Inside op RTL 4 te zien. ,,Het zijn programma's die diep in mijn hart zitten. Ze zijn belangrijker voor mij en voor andere mensen met wie ik het allemaal doe.’’ Op de vraag of Beau later dit jaar 'wisseldiensten’ zal draaien, reageert de programmamaker: ,,Ik ben in gesprek. Dat is gewoon het antwoord.’’

Open sollicitatie

Een mogelijkheid is dat Van Erven Dorens vanaf dit najaar in het gat springt dat presentator Twan Huys bij RTL achterlaat. Begin deze maand werd de laatste aflevering van RTL Late Night, dat elke werkdag vanaf 22.30 uur op RTL 4 te zien was, uitgezonden. In 2017 werd Beau al naar voren geschoven als zomerpresentator van Late Night, toen als vervanger van Humberto Tan. Dat Huys zijn opvolger werd, was even slikken, gaf de presentator een jaar later toe. ,,Toen Erland Galjaard belde en zei: ‘Ik heb Twan Huys gevraagd’ vond ik dat ontzettend jammer. Die twee maanden dat ik Humberto verving, waren een soort open sollicitatie. Het was altijd mijn droom een talkshow te presenteren. Om in het middelpunt van de samenleving zo’n show te maken.’’