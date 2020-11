Beautysensatie Mascha: ‘Einde aan ons verdienmodel? Nee, het wordt opgeblazen’

Onduidelijk

Ook Enzo Knol - 2,5 miljoen abonnees op Youtube en 1,8 miljoen volgers op Instagram - ziet geen problemen in de wijziging van de Mediawet. De vlogger stelt zelfs blij te zijn met de nieuwe regels. ,,De afgelopen jaren was het voor mij en mijn collega’s onduidelijk wat de regels precies waren er hoe we daar mee om moesten gaan. Het is juist goed dat we nu weten welke stappen we moeten ondernemen om met een bedrijf samen te werken”, legt hij uit.



Eerder dit jaar werd Knol nog op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie omdat hij niet had aangegeven dat zijn samenwerking hem ook geld opleverde. ,,Nu is dat duidelijke signaal er dus wel. Ook voor ouders is het goed dat deze regel er is gekomen. Zij kunnen niet meer om YouTube heen, maar weten nu wel dat de video’s die hun kinderen kijken betaalde reclame kan bevatten.”



Net als beauvlogster Mascha is Knol van mening dat het verdienmodel voor vloggers absoluut niet in gevaar is. ,,Ik zie echt totaal geen problemen. Ik besef me al te goed dat ik invloed heb op mijn kijkers en dat mijn doelgroep jonger is, maar zodra ik netjes vermeld dat het om een betaalde samenwerking gaat is er niets aan de hand.”



Knol baalt overigens dat de plicht om een betaalde samenwerking te vermelden nu alleen bij vloggers wordt neergelegd. ,,Wat ik nergens voorbij zie komen is dat YouTube ook een plicht heeft. Bij het uploaden van een video moet je bijvoorbeeld op voorhand aanvinken dat je betaald wordt voor het promoten van producten. Zij hebben daar dus ook toezicht op.”