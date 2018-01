Beautyvlogger Serena Verbon (33) zwanger van eerste kindje

Serena, die al een paar maanden zwanger is, vertelt in een video en een blog uitgebreid over haar babygeluk. Liefst had de brunette het nieuws nog even voor zichzelf gehouden, maar haar bolle buik is bijna niet meer te verbergen.



De beautyvlogger zegt gezegend te zijn met haar zwangerschap, die tot nu toe voorspoedig verloopt. Ze heeft geen last van ochtendmisselijkheid of slapeloze nachten, alleen van puistjes op haar borst en decolleté. En door de hormonen huilt Serena snel; ook in de video houdt ze het niet droog.



Serena wist als klein meisje al dat ze later kinderen zou willen. Maar ze vond het lastig te bepalen wanneer ze er klaar voor was. Een bijzondere droom gaf onlangs de doorslag. ,,Daarin had ik een superlief baby’tje op schoot en ik wist dat dit míjn baby was'', aldus Verbon. ,,Echt zo’n lekker dik hompie met een bos donker haar. Ik werd wakker en had er gewoon kriebels van in mijn buik. Diep van binnen wist ik het: ik was er klaar voor om moeder te worden.''