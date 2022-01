Beckand en De Lama’s willen ‘wappieshows’ geven voor ongevaccineerden: ‘Het zijn geen wappies’

,,Ik heb het gevoel dat in de samenleving een onderstroom van dingen is die je wel tegen elkaar zegt, maar waarvan je weet: zeg dat maar niet op het podium, in een krant of aan een talkshow-tafel, want dan is er een ‘deugpolitie’ die daarop inhakt.” Het doet hem denken aan de drooglegging in Amerika. Niemand mocht drinken, maar iedereen had stiekem zijn drankje, beschrijft Beckand. ,,Nu heeft iedereen zijn grapje, maar thuis. We leven in een soort drooglegging, je kunt niet meer zeggen wat je denkt, want dat is per definitie aanstootgevend.”