Bedankt De Luizenmoeder, voor alles!

Ik heb afgelopen weken al een paar keer over De Luizenmoeder geschreven. Maar toch besloot ik tijdens DWDD dat er nog één column moest komen. Vanwege een zinnetje dat juf Ank/Ilse Warringa tegen Matthijs van Nieuwkerk uitsprak. Namelijk dat ze nog altijd geen verklaring had voor het succes. Behalve dan misschien 'herkenbaarheid'. Daarom wil ik graag uitleggen wat míj zo trof in de serie.



Herkenbaar was ie zeker, tot in zijn diepste vezels. Wij kijkers kregen een genadeloze lachspiegel voorgehouden. Of we nu wilden of niet, we moesten gieren om onszelf, onze sociale klunzigheid en knulligheid, ons ongemak en de doorgeslagen hysterie en polarisatie over zo'n beetje alles in dit land. Maar belangrijker: niemand ontkwam. Doorgeslagen links werd net zo hard te kakken gezet als uitermate rechts. Politiek correct werd incorrect en vice versa. En dat in die alledaagse jungle van het schoolplein.