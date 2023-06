Beelden tonen gefrustreerde Beyoncé bij optreden in Amsterdam: ‘Oh mijn God!’

Tijdens het finalenummer van het concert van Beyoncé in Amsterdam was het de bedoeling dat ze op haar zilveren paard in de lucht vloog. Maar toen het moment daar was, bleef het paard staan op het podium. Beyoncé besloot om dan maar dichterbij het publiek te gaan. Maar ook dat ging mis.



De crewleden waren te laat met het plaatsen van een trap en dus bleef de zangeres geïrriteerd op haar paard zitten. De crew had dat niet door, waarop de Amerikaanse zangeres de trap zelf maar probeerde weg te duwen met haar voet. ,,Oh mijn god!” zei ze gefrustreerd na haar laatste noot.



Het incident van het concert van afgelopen weekend is door verschillende fans met de mobiele telefoon vastgelegd en gaat nu rond op internet. Queen B pakte tijdens de show uit met hits van haar nieuwe en zevende studioalbum Renaissance. Hoogtepunten waren Break my soul en Cozy. Feest werd het toen ze een klassieker inzette: Crazy in love. De recensent van deze site beloonde de show van Beyoncé met vijf sterren.