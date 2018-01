Beertje bepotelt lolita-boek en Nicolette hangt aan een paal

Rik van de Westelaken, die tijdens de opnames van Wie is de Mol? vriendschap sloot met actrice-presentatrice Marlijn Weerdenburg, is op bezoek bij haar en baby Teun. Hij werd in september geboren en groeit lekker door.

Wat doet mama @marlijnweerdenburg nou??? 😘 Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 18 Jan 2018 om 4:25 PST

Nick Schilder spotte in een gebied met weilanden plots een vliegende koe. ,,Wát een weer... Ongelooflijk'', laat hij droogjes weten, in aanvulling van drie lachende emoticons.

Wát een weer.. ongelofelijk.. 🌬🐄😤 Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 18 Jan 2018 om 4:16 PST

Ook in Kaapstad is het code rood, grapt Wietze de Jager over de kleur van zijn zwembroek.

#coderodezwembroek Een foto die is geplaatst door null (@wietzedej) op 18 Jan 2018 om 1:35 PST

Nicolette van Dam klemt zich in de Amsterdamse wijk Oud Zuid vast aan een lantaarnpaal. Of ze daar nog steeds hangt, is onduidelijk.

Hou je goed vast vandaag! 😂😂😂 #storm 💨 #coderood Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 18 Jan 2018 om 1:53 PST

,,Het waait heel hard hè'', concludeert stylist Fred van Leer na Nicolettes update. ,,Het is niet te doen!''

Het waait heel hard he @nicolettevandam1 @renewatzema #niettedoen #woei #waai #weg Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 18 Jan 2018 om 2:14 PST

Cabaretier Alex Klaasen is een eigen YouTube-kanaal gestart. ,,Met iedere week een dikke Showponies'', jaagt hij zijn vlogs over zijn gelijknamige voorstellingen aan.

Hoi Volgers en Volgerinnen. Ik heb een eigen YouTube-kanaaltje! Met iedere week een dikke #Showponies Vlog met repetitiebeelden en kijkjes in keukens. Ga d’r maar ‘s lekker naartoe. #linkinbio By @wartkamps 🎥@kemnasenf Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jan 2018 om 0:04 PST

De vader van Daphne Deckers is haar ontnomen. De condoleances stromen binnen onder deze foto van 'Opa Johan'.

Dag lieve papa en trotse opa Johan... We gaan je zo missen! 🕊🕯 Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 18 Jan 2018 om 6:14 PST

Actrice Pip Pellens is ietwat melodramatisch over code rood die door het KNMI is afgegeven vanwege de storm. Misschien dat haar vrolijke blouseje haar wat kan opvrolijken.

This weather is so not my type! Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 18 Jan 2018 om 0:29 PST

Beau van Erven Dorens en zijn voormalig Late Night-sidekick Marieke Elsinga hebben een koffiemomentje ingelast.

Koffie met Marieke! Een foto die is geplaatst door null (@beauvaned) op 18 Jan 2018 om 0:35 PST

Moedige Maan plaatste een foto op Instagram van haar gezicht zonder make-up. Ze vraagt aan haar volgers of ze zo het mooist is.

My mommy always says she likes me the most without make up... And you? Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jan 2018 om 10:00 PST

Nick Schilder is één van de 25 artiesten die in de line-up van de jubileumeditie van Vrienden van Amstel Live staat. Of hij en zijn best friend Simon ook zullen zingen is niet bekend, ze zijn in ieder geval de presentatoren.

Goeiemorgen! Zin in vnv! #VVAL #tb @bankgiroloterij nieuwjaarsconcerten Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 18 Jan 2018 om 0:41 PST

Topfotograaf William Rutten is met een blote zangeres Elise van der Horst de Californische woestijn ingedoken. Elise is actief onder de naam EliZe en is, nadat ze het 'tietenlied' van Kinderen voor Kinderen zong en haar relatie met Di-Rect-drummer Jamie Westland zag stranden, geëmigreerd naar de VS.

Dessert shoot with @elizemusic #elizemusic #elize #williamrutten #joshuatree Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 17 Jan 2018 om 19:18 PST

Shoot in peace and silence... 😜👊🏻 #elize #williamrutten #joshuatree Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 17 Jan 2018 om 19:29 PST

Superster Katy Perry laat in een ultrakort instagramfilmpje zien hoe ze haar lippen stift. De 33-jarige Amerikaanse ging voor een knalrood kleurtje.

Red hot in #ninthlife #katykatgloss by me x @covergirl for my hot date with @stellamccartney last night 💋 (link in profile) Een foto die is geplaatst door null (@katyperry) op 17 Jan 2018 om 20:53 PST

De babybuik van Rose Bertram groeit gestaag. Nog maar zes weken tot ze is uitgerekend.

34 weeks down & 6weeks to go! (If she doesn’t come earlier) but hopefully she will keep enjoying mummys tummy 😍 Captured by one of my favs 💓 @martika_avalon Een foto die is geplaatst door null (@rose_bertram) op 18 Jan 2018 om 11:45 PST

Miljuschka Witzenhausen draait zich op deze gure dag nog even om in haar bed. Daarna staat haar een drukke dag met haar kids Rembrandt en Felina te wachten.