Beetlejuice 2 met Wednesday-actrice Jenna Ortega volgend jaar september in première

Buitenland­se pers over de Nederland­se songfesti­val-inzending: ‘Dit was onvermijde­lijk’

Niet alleen in ons land is met samengeknepen billen gekeken naar Mia en Dion. Van buitenlandse muziekjournalisten tot songfestivalfans in Australië: de toonsoortwijzing hield de gemoederen flink bezig. Wat vond men ervan?