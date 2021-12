Begrip bij leeftijdgenoten voor feestje Amalia: ‘Raar als iemand hier van wakker ligt’

Dan Karaty was jarenlang verslaafd aan alcohol, vriendin Chantal Janzen wist van niks

Dan Karaty (45), bekend als jurylid van programma’s als Holland’s got talent, is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. ‘Ik loog tegen mezelf, mijn vrienden en mijn familie’, schrijft de Amerikaan vandaag op Instagram. ‘Ik ontweek hulp omdat ik te trots, beschaamd en bang was. Maar ik ben klaar met verstoppen.’

14 december