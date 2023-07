Bekende Nederlanders over Theo Maassen: ‘Kan straks knetteren tijdens Zomergasten’

Miljoenen­vil­la van Paul de Leeuw afgelopen week meest bekeken op Funda

De Blaricumse villa van Paul de Leeuw (61) is in trek op huizensite Funda. Het stulpje, dat voor bijna 3 miljoen euro te koop staat, is twee weken geleden online gezet en inmiddels ruim 99.400 keer bekeken. Daarmee is het het meest bekeken huis van de afgelopen week, schrijft het bedrijf op Instagram.