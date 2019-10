Bekroonde Britse comedyserie Fleabag te zien bij Net5

Fleabag gaat over een jonge vrouw in Londen die een moeizame relatie heeft met haar familie, vrienden en mannen en worstelt in haar sociale en seksuele leven. Dit leidt tot een aaneenschakeling van ongemakkelijke en bizarre situaties.



De serie won het afgelopen jaar zes Emmy's, waaronder die voor Beste Comedyserie. Bedenker Phoebe Waller-Bridge, die tevens de hoofdrol vertolkt, kreeg de award voor beste actrice in een comedy. Het eerste seizoen verscheen in 2016.



Fleabag is vanaf 12 november wekelijks te zien vanaf 21.30 uur.