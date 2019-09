Belgische balletdanser Edo Wijnen sleept Alexandra Radiusprijs 2019 in de wacht

De danser is volgens de vakjury al jaren een van de gezichtsbepalende dansers van Het Nationale Ballet. Uit het juryrapport: ‘Al snel na zijn entree bij het gezelschap, in 2010, trok hij de aandacht met zijn sterke techniek, zijn overduidelijke dansplezier, zijn frisse, ontwapenende uitstraling en de manier waarop hij je écht meevoert in elke rol die hij vertolkt: je kunt eenvoudigweg niet niet naar hem kijken. In het afgelopen seizoen werd dat, behalve in Citizen Nowhere, in nog veel meer balletten duidelijk. Zo onderscheidde Wijnen zich in onder meer Hans van Manens Kleines Requiem, Alexei Ratmansky’s Serenade after Plato’s Symposium, Juanjo Arqués’ Ignite en als Alexander, de vriend van de prins, in Rudi van Dantzigs Zwanenmeer’.