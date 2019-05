Belgische concurrent gunt Duncan Laurence de eindoverwinning

Recensie Lil’ Kleine blijft twee uur lang boeien in Ziggo Dome

12 mei Ooit was het heel wat als Lee Towers in de Ahoy optrad. Tegenwoordig krijgen Nederlandse popgroepen probleemloos de grootste zalen vol; voor Kane lijkt de Ziggo Dome een uit de kluiten gewassen jeughonk. Maar een Nederlandse solorapper had die megazaal tot nog toe niet op eigen kracht weten vol te krijgen. Lil’ Kleine doet het op zaterdag twee keer achter elkaar.