Belgische koning Filip mag Nederlands marinefregat niet op

Koning Willem-Alexander vergezelde zijn Belgische collega koning Filip donderdagmiddag tijdens een bezoek aan het Belgische marinefregat Louise-Marie in de haven van Antwerpen. Maar een tegenbezoek aan het Nederlandse marineschip Zr.Ms. De Ruyter kon Filip niet geven, omdat hij dan het commando over het fregat over zou nemen.

Het Nederlandse fregat ligt naast het Belgische in de haven van Antwerpen, om de intensieve samenwerking tussen de zeestrijdkrachten van de twee landen te markeren. Anders dan onze koning is Filip opperbevelhebber van alle Belgische strijdkrachten, dus ook de marine.

En aangezien de De Ruyter zich nu dus in Belgische wateren bevindt, was zijn rondgang over het schip onmogelijk. De oplossing: koningin Máxima nam haar Belgische collega koningin Mathilde mee De Ruyter op en Willem-Alexander vergezelde Filip op de Louise-Marie. Saillant detail: de Louise-Marie deed tot 2006 dienst als Nederlands marinefregat, als de Hr.Ms. Willem van der Zaan.

Na het bezoek vond op de wal een afscheidsceremonie plaats, waarbij beide koningsparen afscheid van elkaar namen na het driedaagse staatsbezoek. In het centrum van Antwerpen gaan Willem-Alexander en Máxima nog in gesprek met meegereisde journalisten uit Nederland en ontmoeten ze honderden Nederlanders die in België wonen. Daarna pakken ze de trein terug naar Den Haag; dat is de laatste rit van het speciale koninklijke treinstel, voordat de wagon uit gebruik wordt genomen en een museumstuk in het Spoorwegmuseum wordt.

