Belgische koning veranderde dit jaar van Filip Flater in modelvorst

Volgens de koningshuisverslaggever van de krant Het Nieuwsblad, Wim Dehandschutter die daarover de afgelopen dagen zowel in Vlaamse als Waalse media aan het woord kwam, heeft koning Filip dit jaar alle heikele en pijnlijke dossiers tot een goed einde gebracht. Dossiers die in een aantal gevallen al tientallen jaren voortsleepten. Hij reikte zijn halfzus prinses Delphine de hand, bracht de Belgische misstanden in de voormalige kolonie Congo ter sprake en uitte zijn ‘diepste spijt’ en bewaarde zijn geduld bij de 494 dagen durende vorming van een federale regering.

De dossiers waren evenzovele potentiële valkuilen maar Filip (60) handelde doortastend en met gevoel en toonde zich ook een echte familieman. Hij verwees daarmee alle over hem bestaande en in de jaren dat hij troonopvolger was gevormde vooroordelen naar de prullenbak. Decennia werd hij achtervolgd door een opmerking van grootmaarschalk Herman Liebaers. ,,Hij kan het niet hè”, was zijn diskwalificatie van de schuchtere en in zijn jeugd emotioneel verwaarloosde Filip. Niet zo gek dat er bij zijn troonsbestijging in 2013 niet zoveel enthousiasme was.

Klungelende kroonprins

Zeven jaar later echter heeft de koning met stug werken, het openen van veel ramen en deuren in het paleis en goede stuurmanskunst eindelijk bereikt dat zijn kwaliteiten worden gezien en erkend. ,,Hij heeft zijn sterkste jaar op de troon afgerond”, concludeerde Het Nieuwsblad. ,,Als klungelende kroonprins ondermijnde hij bijwijlen het voortbestaan van de monarchie, als kordate koning reanimeert hij het bedreigde instituut.”

De krant meent overigens niet dat Filip met name de Vlamingen koningsgezinder heeft gemaakt maar de monarchie is wel levensvatbaarder geworden. ,,Met koningin Mathilde (47) vormt hij - in haar woorden - een solide team en met de charismatische en perfect tweetalige troonopvolgster Elisabeth is de toekomst veiliggesteld”, stelde Wim Dehandschutter. Rest koning Filip nog één dossier: zijn broer prins Laurent op het rechte pad krijgen.

