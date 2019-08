Belgische rechter beslist over hechtenis actrice Grives

Roberto Jacketti geeft in oktober weer twee concerten

25 augustus De iconische jaren 80-band Roberto Jacketti & the Scooters zal in oktober weer twee maal te zien zijn. Zanger Erik van der Hoff en zijn kompanen verzorgen op 12 oktober de afscheidsavond van Stadsschouwburg Trebol in Harlingen, dat zijn deuren sluit. Een week later is Roberto Jacketti te zien en horen in Theater De Flux in Zaandam.