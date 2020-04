Ben Cramer blijft zijn stem trainen

Star Wars-ac­teur Andrew Jack (76) overleden aan coronavi­rus

8:08 De Britse acteur en spraakcoach Andrew Jack is op 76-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Hij werd pas twee dagen geleden positief getest, meldt zijn vrouw Gabrielle Rogers op sociale media. ‘Hij had geen pijn en is vredig heengegaan, wetende dat zijn familie ‘bij hem’ was.’