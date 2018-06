Ben jij de opvolger van de wereldberoemde dr. Pol?

video Acrobati­sche dansers in één klap door naar finale America's Got Talent

12:15 Het nieuwe seizoen van ‘America’s Got Talent’ is begonnen met een regelrechte knaller. De Oostenrijkse dansgroep Zurcaroh verzekerde zich met een choreografie vol levensgevaarlijk acrobatiek nu al van een felbegeerde finaleplek. Het jongerencollectief werd door de juryleden getypeerd als 'één van de beste en fenomenaalste prestaties en audities ooit in de geschiedenis van de talentenjacht'.