Ben jij een echte Flemming-fan? Test je kennis

Antoon is de artiest waar alles om draaide dit jaar op Spotify

Antoon is de grote muzikale ster van 2022, dat blijkt uit cijfers van Spotify. Niet alleen is hij de meest gestreamde artiest van het land. Vluchtstrook, zijn samenwerking met Kris Kross Amsterdam en Sigourney K, is ook nog eens het meest afgespeelde nummer in Nederland afgelopen jaar.

30 november