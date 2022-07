B&B-eigenaresse Ted zegt tweede man vaarwel: ‘Het leidt tot niets’

B&B Vol LiefdeHet liefdesavontuur van de 68-jarige Ted in B&B Vol Liefde heeft haar vooralsnog geen match opgeleverd. Vanavond nam de B&B-eigenaresse, die op Madeira is gevestigd, afscheid van Ab. Het is de tweede man waar Ted geen klik mee heeft. ,,Het leidt tot niets”, luidde haar eerlijke conclusie.

Ted maakte in de eerste week kennis met de 73-jarige oud-timmerman Piet. Hoewel de twee het prima met elkaar konden vinden, ontdekten ze al snel dat er geen sprake was van een romantische klik. ,,Ik ben hier niet gekomen voor vriendschap”, maakte Piet aan haar duidelijk in een gesprek. Ted speelde direct open kaart. ,,Dan moet ik helaas zeggen: ik heb die klik niet.” Daar dacht Piet net zo over. Die had inmiddels al besloten zijn biezen te pakken. ,,Ik vind het een hele mooie locatie, maar je bent een hele bezige bij, dus ik ga morgenochtend pakken en naar huis.”

Ab weg

Ook Ab maakte zijn entree in de B&B van Ted. Bij binnenkomst van de gepensioneerde financieel adviseur was Ted nog enthousiast. ,,Ik zie de oogjes van Ab en ik denk: dat is leuk”, jubelde ze. De twee gingen de afgelopen dagen op pad en Ted liet hem zelfs de nieuwe kavel zien die ze had gekocht op het eiland. Daar wilde ze een nieuwe B&B én een huis voor zichzelf op bouwen. Ab vroeg zich af wat hij nu eigenlijk met zo’n lap grond moest. En er zat hem nog iets dwars: de plannen van Ted zouden flink wat tijd en energie in beslag nemen.

Ted had ondertussen ook al een besluit genomen: Ab zou te betweterig voor haar zijn en echt avontuurlijk was hij ook niet. Tijdens een borrel zag ze zich genoodzaakt om eerlijk te zijn tegenover Ab. ,,Hé Ab, vertel eens. Wat dacht je ervan, van onze toestand?” begon Ted het gesprek luchtig. Ab had niet helemaal door waar Ted nu precies op doelde. ,,Ja, want ik geloof, als ik het van mijn kant heel eerlijk mag vertellen: ik heb geen klik met je. Ik vind het heel gezellig maar er moet meer zijn.”

Quote Dan moeten we er gewoon mee stoppen, klaar Ab

Daar kon Ab zich wel in vinden. ,,Dat begrijp ik wel. Kijk, ik vind je een leuke vrouw. Maar het is bij mij nog niet vól liefde.” Dat was bij Ted ook niet zo. Ab stelde daarom dat het ‘geen zin had’ om oneindig lang door te gaan met elkaar. ,,Dan moeten we er gewoon mee stoppen, klaar. Dat lijkt me het meest logische ook.” Ted was het volledig met hem eens. ,,Zolang je er maar geen slechte gevoelens bij hebt”, peilde ze Ab voorzichtig. Die had vrede met het besluit om zijn koffers weer in te pakken en terug naar Nederland te gaan. ,,Het was een hele leuke ervaring, maar het leidt tot niets.”

Ted leek niet te rouwen om het vertrek van Ab; zij keek alweer uit naar de nieuwe dates die in aantocht zijn. ,,Two down, two to go. Het kan alleen maar beter worden.”

Kniezen

In gesprek met deze site liet Ted weten op zoek te zijn naar een avontuurlijke man. Hoewel ze stelde dat ‘het oog ook wat wil’, heeft ze niet heel strenge eisen als het op looks aankomt. ,,Als het maar niet zo’n grote vent is, daar hou ik niet van. Maar iemand die kaal is ofzo, dat vind ik niet erg. Ik vind het wel belangrijk dat hij verzorgd is, want dat ben ik zelf ook.”

