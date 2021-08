B&B Vol Liefde op zoek naar deelnemers voor tweede seizoen

In het programma gaan zes naar liefde hunkerende bed and breakfast-eigenaren op zoek naar een partner in een soort televisiecocktail van Boer Zoekt Vrouw en Ik Vertrek . Iedere kandidaat ontmoet vier singles, twee door hemzelf uitgezocht en twee geselecteerd door vrienden en familie. Dit eerste seizoen worden mensen gevolgd in Frankrijk, Portugal, Nederland, Oostenrijk en twee in Italië en hun avonturen - deze zomer van maandag tot en met donderdag op RTL 4 - worden door honderdduizenden kijkers bekeken.

Hoewel een tweede seizoen nog niet honderd procent zeker is, is producent Blue Circle al wel vast op zoek naar nieuwe deelnemers. ‘Ben jij of ken jij iemand die zijn of haar droom heeft nagejaagd? Iemand die een dappere stap heeft durven maken en een groot avontuur in het buitenland is aangegaan? Iemand die een eigen B&B/hotel/guesthouse/chateau/agriturismo/camping/chambre d’hotes in Europa runt? En iemand waarbij zijn of haar droom werkelijkheid is geworden, maar dit nu alleen doet en dit veel liever zou doen met een liefdespartner?', luidt de oproep. ‘Meld je dan alvast aan voor een eventueel volgend seizoen van het RTL4-programma: B&B Vol Liefde’.