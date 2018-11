Berget Lewis en Tino Martin naar EO Kerstfeest

Radio 10 stijgt naar top 3 populair­ste stations

12:11 Radio 10 zit flink in de lift en is momenteel de derde radiozender van Nederland. Het station met onder andere Gerard Ekdom scoorde in de maanden september en oktober een marktaandeel van 9,9 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 6,9 procent.