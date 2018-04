Berichtgeving over Harvey Weinstein beloond met Pulitzerprijs

De berichtgeving over Weinstein leidde uiteindelijk tot de neergang van verschillende machtige mannen in Hollywood, politiek, media en technologie.



Ook het onderzoek van de Washington Post naar de Republikeinse kandidaat voor de senaat Roy Moore werd bekroond. De journalisten ontdekten dat de Republikein verschillende vrouwen, de jongste amper 14, had betast.



Reuters sleepte de Pulitzer voor Internationale Reportages in de wacht, voor het werk over de 'war on drugs' van de Filipijnse president Duterte.