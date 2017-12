Beruchte Dr. Phil-gast (14) geeft moeder een goedmakertje van 54.000 euro

Het gebrouilleerde tweetal was vorig jaar te gast in de show van Phil McGraw (67), omdat moeder Barbara Ann geen land meer kon bezeilen met haar puberdochter. Het rebelse meisje had niet alleen haar moeders tas en auto gestolen, maar was ook gepakt met marihuana op zak. Bovendien had ze tegen de politie gezegd dat haar moeder aan de heroïne zat, terwijl dat helemaal niet waar was.



De toen 13-jarige Danielle ergerde zich enorm aan het lachende studiopubliek bij Dr. Phil en maakte de mensen uit voor 'een stel hoeren'. Vervolgens deed ze de uitspraak die haar op internet onsterfelijk maakte. ,,Cash me outside, how 'bout that?'', riep ze, oftewel: 'kom buiten vechten dan'.



De psycholoog stuurde haar naar een soort instelling, waar ze verantwoordelijkheidsgevoel kreeg aangeleerd door een paard te verzorgen. Bregoli's tijd op het rechte pad was echter van korte duur; de agressieve Amerikaanse kwam ook dit jaar negatief in het nieuws na verschillende opstootjes.