Beste Zangers komt met kerstspecial

In de uitzending zingen oud-deelnemers niet elkaars repertoire maar hun favoriete kersthits. Zo brengt Jan Dulles een vertolking van Silent Night van The Cats ten gehore, zingt Jeroen van der Boom de klassieker Let It Snow en neemt Trijntje Oosterhuis Have Yourself a Merry Little Christmas voor haar rekening. Ook OG3NE, Gerard Joling, Willeke Alberti en Edsilia Rombley doen mee aan de special die wordt gepresenteerd door Jan Smit.



Eerder dit jaar werd ook al een thema-uitzending van Beste Zangers uitgezonden. Die aflevering stond in het teken van het Eurovisiesongfestival.