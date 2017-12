Bewondering voor betoog 3FM-dj: 'Ze hebben aan mijn meissie gezeten'

Hofman was op de bewuste avond onderdeel van het feestgroepje, maar maakte het niet laat. ,,Want ik was echt kapot. Een paar uur later kwam mijn vriendinnetje thuis. Huilend. En dat vond ik best wel erg.''



Ze bleek slachtoffer geworden te zijn van seksuele intimidatie. ,,Eerst was ze in haar kont geknepen, daarna was er een guy, die ging vol met zijn hand onder haar jurkje. Aan de voorkant ook nog eens een keer.'' Onderweg in de auto naar huis werd ze ook nog eens tegengehouden door mannen die haar alleen door lieten als zij 'een kusje' deelde.