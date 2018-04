Bewoner Luc verrast tijdens huisfeestje met 270.000 euro

Zijn stiefvader speelt mee, maar die zat in het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Hem staat een geweldige verrassing te wachten als hij uitstapt. ,,Ze zullen er superblij mee zijn! Zodra ze zijn geland ga ik ze het goede nieuws vertellen", zegt Luc tegen Winston. ,,Een mooi begin van de vakantie.”



Op straat kwamen veel buurtbewoners naar buiten. Daar was het even heel gezellig. Volgens de buurvrouw van Luc, die zelf ook een bedrag heeft gewonnen, is het feest daar nu nog groter geworden.



Daarnaast wordt het bedrag ook nog eens verdeeld over de deelnemers met postcode 5346 VC in Oss. Deze 23 deelnemers winnen bedragen variërend van 8.709 euro tot 26.129 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen met de Postcode Loterij.