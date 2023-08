Beyoncé betaalt 100.000 dollar om fans met metro thuis te laten komen

Beyoncé telde maar liefst 100.000 dollar, zo’n 91.000 euro, neer om de metro’s in Washington een uur langer te laten rijden. Samen met 98 stations die een uur langer openbleven zodat iedereen na afloop veilig thuis kon geraken.

De fans van Beyoncé mochten aanvankelijk het FedExField niet meer binnen omdat er serieuze stortbuien en onweer op komst waren. Uiteindelijk kregen ze groen licht en kwam iedereen tijdig binnen. Ook tijdens het concert regende het nog steeds, maar zelfs in de gietende regen genoten de fans van Beyoncé van het concert. De zangeres zelf deelde enkele verregende foto’s van de avond.

